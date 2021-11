Sin duda uno de las decepciones del torneo 2021 fue Liga de Quito, con la plantilla más cara del torneo los 'albos' se quedaron fuera de la pelea de ambas etapas de forma temprana, además de cerrar el año sin meterse en la Copa Libertadores. Este miércoles la directiva de los 'albos' criticó de forma directa a la plantilla.

+ Lo adelantó Alfaro: Este será el nuevo club de Alan Franco

+ Felipe Caicedo saldría del Genoa

+ Este sería el nuevo club de Robert Arboleda

“Veo jugadores en LDU que no tienen compromiso y que están jugando sólo por la plata, o acomodados por un contrato. Después de los malos resultados no he visto golpeado al camerino”, apuntó Esteban Paz en charlas con FB Deportes.

"Liga es el equipo que mejores contratos les da. Hay un grupo de jugadores que no tienen mística para ganar en LDU, y que están acomodados por un contrato y sólo juegan por la plata", afirmó nuevamente sin dar nombres.