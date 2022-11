El Nacional perdió la chance de jugar la final de la LigaPro tras empatar contra 9 de Octubre en la última fecha del cuadrangular final. El equipo militar realizó una temporada soñada tras ascender a la primera división y pelear hasta el final por otro título.

No obstante, no todo está perdido para El Nacional, puesto que, aún hay una posibilidad de jugar la próxima Copa Libertadores (por el cupo que entrega la Copa Ecuador), debido a que, el equipo de los 'Puros Criollos' necesita que 9 de Octubre no sea campeón ante Independiente del Valle.

El Nacional puede jugar la próxima Copa Libertadores desde la primera fase de clasificación, siempre y cuando 9 de Octubre no grite campeón ante Independiente del Valle. El 'Súper 9' no puede acceder al cupo como sub-campeón tras perder la categoría en este 2022.

Los de Ever Hugo Almeida le han regalado una importante temporada a los aficionados y buscarán en el 2023 volver a lo más alto del fútbol ecuatoriano peleando en la LigaPro. El equipo militar debe esperar a la final de la Copa Ecuador para saber si jugará otro torneo en el próximo curso.