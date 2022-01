El extremo ecuatoriano estuvo en planes de Liga de Quito, sin embargo por el tema económico no hubo acuerdo.

Además del traspaso de Joao Ortíz, Liga de Quito buscó a otra de las figuras de Delfín SC como lo era Janner Corozo sin embargo por motivos económicos el traspaso no se dio. Desde otro club dueño de los derechos deportivos se refirieron al tema.

La mitad de los derechos deportivos de Corozo pertenece a Macará de Ambato y su presidente, Miller Salazar, hizo un reclamo sobre la postura de los mantenses. "Delfín SC pidió 400 mil dólares por el 50% y el resto arreglate con Macará. Nos queda una experiencia amarga".

"La postura de Delfín SC es no negociar al jugador, finaliza contrato a fin de año y si no se lo vende pierde Delfín y pierde Macará, nos queda la enseñanza de no volver a negociar con ellos", finalizó Salazar tajante sobre los mantenses.

Delfín SC ya ha recibido las ofertas de los cuatro grandes de LigaPro por Corozo en los últimos años sin embargo no lo han vendido, tampoco aceptaron propuestas del exterior.