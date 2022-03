Cerca, practicamente adentro, así está la selección de Ecuador de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022 y este 24 de marzo la 'Tri' enfrentará a Paraguay con posibilidades de terminar de clasificar al siguiente mundial, el cuarto de su historia tras Korea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014. Los de Gustavo Alfaro cuentan con algunos escenarios favorables para lograr el objetivo.

El más obvio es la victoria, un triunfo en Asunción nos sella el boleto a Qatar en noviembre sin importar los resultados. En estas Eliminatorias, Ecuador ha sumado victorias de visita ante Bolivia y Chile, esta última hace pocos meses.

El empate también es buen negocio y nos mete en Qatar 2022 en el peor de los casos en el último cupo de clasificación directa, en este proceso de Eliminatorias, Ecuador ha empatado de visita ante Perú y Colombia.

La derrota no mantendrá en suspenso la clasificación si se dan algunos resultados, o más bien que no se den. Si Chile no completa la hazaña de ganarle a Brasil de visita y Perú suma una victoria ante Uruguay, entonces Ecuador será mundialista.