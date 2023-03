Este miércoles 22 de marzo, Liga Pro publicó el acta de sanciones de la tercera jornada del torneo ecuatoriano. Independiente del Valle y Emelec son los equipos con más multas.

El partido entre Independiente del Valle y Barcelona tuvo varios detalles en los que el Comité Disciplinario de Liga Pro intervino y, por ende, sancionó a ambos clubes. Los locales siendo los más tocados.

El actual campeón de la Copa Ecuador debe cancelar el monto de 1590 dólares, según el acta: “Por tomarse la foto oficial con dos niños, por no tener disponible un área para activaciones en los exteriores del estadio, reclamos indebidos y juego brusco”.

Emelec, el equipo más multado de lo que va la Liga Pro, volvío a sumar dólares de multa en la tercera fecha del torneo. Fue sancionado con 1560 dólares: “Por no proveer espacio para activaciones en exteriores del estadio, club no permite el ingreso de la portabandera para ceremonia del encuentro, no permite activaciones de marketing de Liga Pro, reclamos indebidos, conducta incorrecta y juego brusco”.