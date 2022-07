Ex jugador de Liga de Quito arremete contra Zubeldía

En charlas con los medios, un ex jugador de Liga de Quito recordó su paso por el club en la primera etapa de Luis Zubeldía como DT de los 'albos', ahí con algo de sorpresa el futbolista en cuestión tuvo palabras de críticas para el argentino. Luis Fernando Saritama expresó que sintió que fue irrespetado pese a su trayectoria.

"“Mi problema con Luis Zubeldía no fue una leyenda, fue verdad. Cosas del fútbol a su momento. Me ponía a trotar fuera del campo junto a Félix Borja”, dijo en charlas con FB Radio sobre cómo fue tratado cuando no entraba en planes deportivos.

“Es un DT que no respeta jerarquías y trayectorias. Esperemos haya madurado, es un gran DT”, dijo sobre su impresión del estratega pero luego intentó suavizar sus palabras señalando que es un buen entrenador en su trabajo.

Saritama llegó como refuerzo sonado a LDUQ en el 2013 tras haber sido símbolo del Deportivo Quito, sin embargo su rendimiento no fue óptimo y tras dos temporadas dejó la capital. Zubeldía se iría en el 2015 tras la final perdida ante Emelec.