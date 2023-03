Este jueves 30 de marzo de 2023 Emelec no entrenó por una medida de 'solidaridad' del grupo con el volante defensivo, Dixon Arroyo. El jugador le reclama al equipo el pago de salarios por el mes de noviembre y diciembre, ante el no pago del club decidieron parar.

Los jugadores de Emelec no entrenaron por 'solidaridad' con su compañero. El cuerpo técnico de Miguel Rondelli ya estaba listo para trabajar con los jugadores, no obstante, no lo pudo hacer, aunque esto no le impidió mostrar su compromiso con el club.

Rondelli lideró una capacitación para todas las categorías inferiores del club. El DT destacó gran parte de su carrera en el trabajo de las formativas, antes de ser primer entrenador de Católica estuvo mucho tiempo relacionado a estas categorías.

Miguel Rondelli ha conseguido buenos resultados con Emelec en este inicio de ciclo, el entrenador espera que la dirigencia pueda arreglar el incoveniente con el grupo de jugadores y puedan entrenar con normalidad antes de visitar a Delfín.