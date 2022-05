Las reacciones tras el quebranto de Byron Castillo en pleno partido de Barcelona SC ante SD Aucas siguen llegando, nuevas palabras de aliento llegaron para el lateral 'torero'. Esta vez fue Antonio Valencia quien colgó un mensaje público para su compatriota y colega de profesión.

+ Jackson Porozo es del Manchester City

+ Prensa extranjera confirma nuevo club de Byron Castillo

+ Doblete de Romario Ibarra para el Pachuca de Almada

"Mi querido Byron Castillo mucha fuerza en estos momentos, no desmayes!", empezó el ex capitán del Manchester United enviando ánimos ante las problemáticas que atraviesa, no solo familiar legal sino el conocido tema del reclamo de Chile sobre su nacionalidad.

"Recuerda que tienes un mundial por jugar. Y es lo más lindo que le puede pasar a cualquier futbolista. Confiamos en ti y en tus compañeros. Tu eres fuerte, recuerda que nuestro camino es de lucha", finaliza Valencia.

Desde la interna de Barcelona SC han contado que la presión mediática lo ha afectado, mientras tanto se rumora también que dejaría Ecuador para jugar en el exterior con Santos y Pachuca como los principales interesados.