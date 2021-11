La relación de algunos jugadores de Barcelona con su hinchada pasa por un momento muy delicado, después de que el equipo fuera eliminador de la Copa Libertadores y se bajará de la lucha por la segunda etapa. Williams Riveros es uno de los más criticados por los aficionados.

Este sábado 20 de noviembre de 2021, Riveros está cumpliendo año y Barcelona utilizó sus redes sociales para felicitarlo; no obstante, algunos aficionados también enviaron varios mensajes de criticas para el central paraguayo que ha perdido la titularidad en el 'Ídolo'.

A falta de confirmación oficial del 11, se espera que Fabián Bustos no salga a jugar el encuentro con Riveros en la defensa. Barcelona se juega el pase a la Copa Libertadores contra Universidad Católica en El Monumental.

El nivel de Riveros en los últimos partidos, después de la eliminación contra Flamengo en Copa Libertadores, no ha sido el más optimo, no obstante, el jugador fue uno de los pilares para que Barcelona gane la LigaPro en el 2020 y en este año casi no ha tenido recambio, por lo cual, también hay un notable cansancio en el jugador.