El delantero ecuatoriano ingresó a la cancha al inicio del segundo tiempo, pero no pudo evitar el empate 0x0 del Genoa.

Este domingo 31 de octubre de 2021 Felipe Caicedo volvió a tener actividad con el Genoa en la Serie A. El delantero ecuatoriano ingresó de cambio al inicio del segundo tiempo, pero no pudo evitar el 0x0 en el marcador que deja a su equipo muy cerca de los puestos de descenso.

El Genoa no pudo con el Venezia por la fecha 11 de la Serie A. Ambos equipos se encuentran peleando en la parte baja de la tabla de posiciones, pero no se pudieron hacer daño y dejaron el marcador 0x0. Felipe Caicedo ingresó, pero no pudo aportar grandes cambios ofensivos a su equipo.

El delantero ecuatoriano está volviendo a encontrar ritmo en el fútbol italiano después de su salida de la Lazio a pocos días de que termine el mercado y una lesión que lo tuvo alejado los dos primeros meses de competencia con el Genoa.

Con este empate el Genoa se ubica en la posición 17 con 8 unidades y -7 de gol diferencia, mientras que el Venezia está en la posición 16 con apenas 9 puntos y -9 de gol diferencia, aún no caen en puestos de descenso, pero están muy cerca.