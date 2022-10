¿Fin de ciclo?: Se confirmó si Luis Zubeldía continúa o no en LDUQ

Liga de Quito deberá conformarse con la clasificación a la Copa Sudamericana 2023, tras haber quedado fuera de la pelea por la segunda etapa de la LigaPro y perder terreno con Universidad Católica por un cupo a la Copa Libertadores. La derrota frente a Delfín por 3-0 dejó una muy mala imagen de los 'Albos' y Luis Zubeldía volvió a ser criticado.

El director técnico argentino no logró que LDUQ sea regular y perdió puntos frente a equipos más débiles, situación que no permitió cumplir ningún objetivo del año. Zubeldía es resistido por gran parte de la hinchada del 'Rey de Copas', incluso han pedido su salida en varias ocasiones. Ante el pedido de la salida del entrenador, se confirmó si continuará o no en 2023.

Luis Zubeldía dio una entrevita en FB Radio, en la que confirmó que cumplirá si contrato con Liga de Quito, el cual finaliza en diciembre del próximo año. "Me comprometí a estar todo el 2023, firmé mi contrato y lo voy a cumplir. Independientemente de que me siento en deuda con Liga. No tengo en problema en reconocer que siempre nos faltó algo para conseguir los objetivos importantes", declaró el estratega argentino.

"Estoy convencido de que la temporada que viene nos va a ir mucho mejor y que vamos a poder estar a la altura de las circunstancias. Vamos a seguir y vamos a respetar el contrato. Estamos trabajando desde ya con Esteban Paz y el Dr. Álvarez para armar el equipo del 2023", finalizó Zubeldía sobre el 2023.