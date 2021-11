Una de las sorpresas del once de Ecuador vs. Venezuela fue la presencia como titular del volante Jeremy Sarmiento, esto generó al final un cruce de declaraciones entre Renato Paiva, DT de Independiente del Valle que defendió al jugador de las críticas de Arturo Magallanes, periodista ecuatoriano de GolTV.

“Un señor que presenta un show en GOL TV atacando un jugador de Selección que no lo conoce. ¡Yo lo entrené, yo entrené a Sarmiento en Benfica!”, inició en diálogo con Jorge Peñafiel. Sarmiento estuvo a las órdenes de Paiva en las inferiores del Benfica.

“Está un señor que nunca lo ha visto, porque piensa que sabe alguna cosa de fútbol pero no sabe nada, ¡matando al chico! Yo espero que el chico hoy la reviente (contra Venezuela), haga un gran partido y lo calle, para que respeten de una vez por todas, jugadores y entrenadores que defienden el escudo y la bandera de Ecuador”, enfatizó el DT de Independiente.

"Porque aquí lo que me da la sensación que las personas quieren que Ecuador no gane para tener la razón por las ideas que creen tener en su cabeza. Como todo vale, ya no entro en eso, pero me da risa criticar la elección de Sarmiento para el once (titularidad). Me da risa de un supuesto periodista, que no es periodista, porque el Señor Magallanes no es periodista”, arremetió generando la respuesta del comunicador.

Magallanes sostuvo que: "¿Que no soy periodista? Pues si lo soy, con título de tercer nivel. La intolerancia a la opinión ajena es un tipo de censura. No puedes ir por ahí exigiendo respeto con ataques, sólo porque no te gusta la opinión de alguien. Respeta para que te respeten".

"El día que los periodistas tengamos que complacer a las personas en nuestro ejercicio profesional y en consecuencia callar lo que pensamos, ese día se acabará la libertad de expresión y existirán monigotes que digan lo que otros quieren", finalizó.