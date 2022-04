Independiente del Valle fue el primer club ecuatoriano en debutar en la Copa Libertadores 2022. Lo hizo como visitante ante América MG de Brasil, equipo que eliminó a Barcelona SC en la fase 3 del torneo, por lo que tuvieron muchas precauciones ante un rival que es muy complicado, pero igualmente salieron a buscar el resultado.

Los 'Rayados' no pudieron contar con Renato Paiva como DT, quien no está habilitado por la CONMEBOL debido a que no tiene cinco años dirigiendo en primera división, y Miguel Bravo se hizo cargo del equipo. El entrenador ecuatoriano mantuvo la línea de juega de Paiva y tuvo el control del balón durante la mayor parte del encuentro.

En el primer tiempo IDV golpeó temprano con un gran gol de Junior Sornoza, quien recibió un pase largo de Richard Schunke y quedó mano a mano frente al arquero rival, definiendo cruzado para poner el 1-0. Los sangolquileños manejaron de gran forma la ventaja y fueron al descanso ganando el partido.

América MG salió a la parte complementaria con el objetivo de empatar el partido, pero se encontró con una buena defensa del equipo ecuatoriano y Moisés Ramírez respondió bien cuando lo exigieron. Los 'Rayados' sentenciaron el partido en los minutos adicionales con un contragolpe que agarró mal parado al rival, y Lorenzo Faravelli condujo varios metros para dar un pase de la muerte a Billy Arce, jugador que anotó el 2-0 final.