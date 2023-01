Mediante una publicación en redes sociales, Gualaceo SC hizo oficial la contratación de Tomson Minda como refuerzo para la próxima temporada del torneo ecuatoriano. El extremo de 22 años viene de jugar en la Serie B.

+ Liga de Quito, invitado a la Noche Embajadora, en Colombia

+ Entrenador de Emelec explicó la situación de Johan Mina con el club

+ Histórico futbolista ecuatoriano criticó a LigaPro: "No hemos mejorado nada"

Días atrás, en declaraciones para Radio Sur, Minda manifestó: "Siempre hay opciones pero el equipo que en realidad me ofrece la oportunidad de demostrar mi fútbol es Gualaceo", en relación al motivo por el que eligió este equipo".

Sobre los pasos previos a su llegada, Minda, que estuvo a préstamo en Independiente Juniors en 2022, explicó: "A Gualaceo lo enfrenté en 2021, me venían siguiendo los pasos, saben como juego y se comunicaron directamente conmigo".

"Voy por una temporada. Me sumo a la pretemporada desde el lunes 9 de enero, para ponerme a las órdenes", detalló sobre su contrato con el club azuayo. Además reveló que no se ha puesto en contacto con Leonardo Vanegas, entrenador de Gualaceo: "No he tenido la oportunidad de conversar con el cuerpo técnico, solo con el presidente".