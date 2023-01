El proyecto de Guayaquil City ha demostrado ser exitoso dentro de sus posibilidades, pues va a cumplir su novena temporada en primera A del fútbol ecuatoriano. Pool Gavilánez, entrenador del equipo, tiene gran parte de mérito en estos resultados recientes.

El DT habló del futuro inmediato de los ciudadanos y lo que buscan en el mercado de fichajes para este 2023: “Estamos bien con lo que tenemos, la idea era que no se vaya nadie pero hay ofertas que el club, ni el jugador, pueden rechazar (en relación a la salida de Esnaider Cabezas)”.

Gavilánez reconoció: “Quisieramos dos refuerzos más que ya veremos si terminan llegando. Henos preguntado por algunos pero tienen equipo, contratos y pretensiones que nuestro club no puede pagar”.

Sobre la posición que desea reforzar, Gavilánez dio algunos detalles: “Queremos reforzar la delantera, no un puesto específico sino una cualidad. Que sea encarador y bueno en el uno contra uno”. Además, ante la polémica del cupo de extranjeros, el DT ciudadano fue claro: “No me importa si es ecuatoriano o chino, el proyecto de Guayaquil City no cambia por el cupo de extranjeros que haya en la liga”.

Pata finalizar, confirmó que Gabriel Marques seguirá en el club guayaquileño: “Hablé con él, va a seguir con nosotros en la próxima temporada solo que sus vacaciones se extendieron un poco más. Regresará al país el 10 de enero”.