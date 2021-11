La Selección Ecuatoriana visitará a Chile el martes a las 19:15, en lo que será un partido entre rivales directos en la búsqueda de clasificar al Mundial de Catar. 'La Tri' llega cuatro puntos por arriba de 'La Roja', algo que evidencia que ambos equipos saldrán a defender lo suyo y no regalarán nadal al rival.

+ El emotivo video de Piero Hincapié que sacó un lágrima a más de uno

+ (VIDEO) El baile de Jeremy Sarmiento en su 'bautizo' como jugador de 'La Tri'

+ Gustavo Alfaro explicó por qué convocó cuatro arqueros para las Eliminatorias

Los dirigidos por Gustavo Alfaro consiguieron una victoria clave frente a Venezuela, y ahora querrán sumar en condición de visitante. Cuando Ecuador ha jugado fuera de casa en estas Eliminatorias, no ha tenido un sistema definido, ya que el DT ha variado bastante dependiendo del rival y esta vez no será diferente.

El director técnico de 'La Tri' habló en rueda de prensa antes de viajar a Chile y habló acerca de las críticas hacia los jugadores: "La verdad que las críticas no nos ayudan en nada, porque no tenemos con la experiencia de los Vidal, Medal, que tiene el cuero. Las críticas a los jugadores jóvenes los dañan, hay que estar hablándoles, diciéndoles que no se preocupen por lo que se dice" inicó Alfaro.

"Sé que es una minoría (los que critica), la mayoría apoyan a la Selección. Quiero que los hagan sentir bien a los jugadores, que son importantes. Yo lo que quiero es proteger a mis jugadores, no entiendo cuál es la ganancia en hacer daño a los jugadores. Hay jugadores que me dijeron que están mal porque se meten con sus familias. Hay veces que las críticas son descalificadoras y eso pega en el estado de ánimo de quien las recibe", añadió el estratega de 'La Tri'.

"Lo único que les pido es que si los jugadores hacen algo mal, el responsable soy yo. Sean inteligentes, apoyen a estos jugadores que tienen un futuro enorme y tienen un sentimiento firme y absoluto por esta camiseta, que por eso la defienden de esta manera" finalizó el directo técnico argentino.