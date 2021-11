Una de las críticas más grandes que ha tenido Gustavo Alfaro desde que empezó a dirigir a la Selección Ecuatoriana, fue cambiar constantemente el sistema del equipo de jugar con cuatro defensas a jugar con tres, que cuando se retrocede, son cinco. Los hinchas han mostrado su enojo con el DT, ya que se han perido puntos importantes cuando se usó esa alineación.

Durante la rueda de prensa previa al partido contra Venezuela, Alfaro fue cuestionado por el periodista Andrés Stahler sobre la elección de la línea de tres defensas. El director técnico de 'La Tri' explicó cuál es el criterio que utilizó para comenzar a utilizarla, y que le dio el resultado esperado.

"Si bien había practicado la línea de 3 en la Copa América, no la ensayamos en ningún partido de la Copa. Yo veía que nostros teníamos un incoveniente, nos costaba mantener el cero en nuestro arco. Nos había pasado que no pudimos mantener el cero ni en el partido amistoso frente a Bolivia en marzo. Teníamos un promedio de gol muy alto, de 1.75 goles por partido después de la Copa América", inició Alfaro.

"Yo les decía a los jugadores que mantener el cero en nuestro arco nos iba a llevar al Mundial. No con esto uno tiene que ser defensivo, para que un equipo pueda llegar a la Copa del Mundo, tiene que ser sólido en las dos áreas. Nosotros teníamos un buen promedio de goles en fase ofensiva, pero en defensa teníamos el mismo número, y eso hacía que en algunos partidos los errores cuesten demasiado", añadió el argentino.

"El análisis que hicimos tras la Copa América me marcaba una alerta muy fuerte de que si nosotros queremos tener pretensiones de clasificar al Mundial, teníamos que clasificar en ese tipo de aspectos. También hubo otra alerta que los retrocesos no eran buenos, porque cada dos contragolpes del rival, uno era con disparo directo a nuestro arco. Lo primero que tenía que buscar era solidez defensiva y por eso utilizamos la línea de cinco ante Paraguay. Entendíamos que lo podíamos ganar al final, pero que no podíamos tener los mismos errores que contra Perú", sentenció el DT de 'La Tri'.