La eliminación de Liga de Quito ante el Imbabura de la Serie B en la Copa Ecuador sigue teniendo sus reacciones, ahora fue el turno de un ex histórico del club que no se guardó nada al analizar lo sucedido. Aunque también se refirió a los jugadores, señaló en particular al entrenador Luis Zubeldía.

En charlas con CRE Satelital, el ex volante y ex DT de LDUQ Franklin Salas fue claro sobre sus apreciaciones sobre Zubeldía: "No me sorprende mucho, yo creo que se prendieron muchas velitas alrededor de él y siempre dije que no es un DT que me da tranquilidad", dijo sobre el argentino.

Sobre los jugadores: "Lo que sucedió ayer es para decir que despierten los muchachos, no solo hay que culpar al DT. Hay que sacarse el membresito de Rey de Copas y atacar y defender todo, hay mucho que analizar".

Desde su llegada, Liga de Quito cayó en Copa Sudamericana, Copa Ecuador y no pudo conseguir ganar la primera etapa pese a que al final dependían de ellos mismos.