Las últimas semanas han sido muy movidas en el entorno de Liga de Quito, ya que los dirigentes anunciaron una reducción de presupuesto, algo que provocará que Luis Amarilla no continúe. Esto fue algo que molestó a los aficionados, ya que se han hecho malas inversiones y ahora no hay dinero para retener a un jugador que ha rendido muy bien.

A eso se sumó que Djorkaeff Reasco no ha renovado su contrato, algo que fue la gota que derramó el vaso y los dirigentes han recibido duras críticas por parte de los hinchas. Tras las peleas que tuvieron los directivos con Néicer Reasco, padre del jugador, surgieron rumores de que 'Djorka' podría jugar en un equipo de Guayaquil.

La poca capacidad de gestión de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito ha derivado en que un jugador formado en el club no renueve su contrato y si no lo hacen hasta junio del 2022, podrá negociar para irse gratis a cualquier equipo. Ante los problemas que han habido en las negociaciones, Esteban Paz, máximo dirigente de los 'Albos', habló del tema en Mundo Deportivo.

"Me parece que Neicer está perdido, habla por hablar. Más de lo que se ofertó no se le va a ofertar, y tiene todavía un año de contrato. No vamos a aceptar que el padre venga a someternos o presionarnos. Él tiene una oferta sobre la mesa y no va a cambiar la oferta" dijo Paz. El dirigente de Liga dejó claro que no harán más esfuerzos para renovarlo, algo que seguramente no gustará a los hinchas.