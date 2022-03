El volante tricolor no tiene muchos minutos y oportunidades en el primer equipo,

Este lunes 28 de febrero de 2022 el volante tricolor Moisés Caicedo fue titular en el equipo Sub-23 del Brighton. El ecuatoriano sigue sin tener oportunidades y minutos en la plantilla principal del equipo inglés, desde su regreso de Bélgica.

Mediante las redes sociales oficiales del Brighton se pudo conocer que Moisés Caicedo iba a jugar con el equipo Sub-23 ante la misma división del Crystal Palace. La oportunidad y minutos para el ecuatoriano fueron hasta destacadas en redes sociales.

El viaje Moisés Caicedo en el Brighton no está saliendo como el jugador y los aficionados ecuatorianos esperaban, puesto que, no ha tenido minutos y oportunidades desde su llegada en 2021; por lo cual, con vista en el mundial no se descarta una salida definitiva en verano.

'Moi' es un jugador importante en el 11 que Gustavo Alfaro suele utilizar de cara a los dos últimos partidos de Eliminatorias y también para el mundial, por lo cual, necesita llegar sano y con ritmo.