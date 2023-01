El histórico delantero de la selección ecuatoriana, y actual presidente de la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos, Carlos Tenorio, criticó la gestión realizada por LigaPro y habló del desempeño de la selección ecuatoriana de fútbol y el aumento de cupos extranjeros para cada equipo, en el torneo local.

En entrevista para el programa Futboleros de WQ Radio, Tenorio dijo: "El fútbol ecuatoriano no ha mejorado desde que llegó la LigaPro. Antes de eso, la selección al menos ya había llegado a octavos de final. Llegó LigaPro y ni hemos pasado de fase de grupos".

Además, agregó con indignación criticando también a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF): "Yo no he visto que la FEF use los recursos que ganan para invertir en otras provincias. Yo no veo departamentos clínicos. No entiendo cómo son tan inhumanos y que soportemos eso".

Tenorio continuó: "No se ve una planificación, se cambian 5 entrenadores por año, no hay planificación a largo plazo en FEF. Hay que ver si La Tri tiene una rentabilidad para ya ganar títulos, porque con LigaPro no hemos mejorado".