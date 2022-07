Uno de los nombres que sorprendió a la hinchada de Liga de Quito por estar en la lista de salida fue el volante Joao Ortíz, titular tanto con Pablo Marini como con Zubeldía, sin embargo su salida tenía como causal varios inconvenientes con el entrenador. En rueda de prensa el estratega se refirió al tema y a los rumores.

"Cada DT tiene sus gustos y yo hablo con cada uno de ellos esperando su respuesta. Yo le puedo decir a Joao que es lo que pienso y depende del jugador decidir si se queda o no. En este caso decidimos no tenerlo porque no iba a tener el crecimiento esperado en LDUQ", dijo en rueda de prensa.

"Para mí, todo lo que tiene que ver con la disciplina se debe a hablar cara a cara. Yo no puedo decir que Ortíz es un jugador indisciplinado, solo le dije como a muchos compañeros que no tendrá la titularidad asegurada", complementó.

Ortiz finalmente seguirá su carrera en Independiente del Valle por un traspaso del 70% de sus derechos deportivos, guardándose para una futura venta.