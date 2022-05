Parecía que se llevaban la victoria sin embargo un gol sobre el final decretó un 1-1 en el Clásico del Astillero que no favorece a Emelec, pero esta no fue la única mala noticia que dejó el encuentro de cara al siguiente partido de la LigaPro. Los azules no salieron 'completos' del Monumental Banco Pichincha.

Con la obligación de ganar sus tres últimos encuentros y esperar un tropiezo del líder Barcelona SC, sin embargo Emelec no contará con sus volantes titulares Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez, ambos por acumulación de tarjetas.

El siguiente encuentro de Emelec será ante Orense SC en Machala, cancha que siempre ha sido complicada hasta para los equipos protagonistas del torneo. Luego de eso, sus dos volantes titulares regresan para enfrentar a Universidad Católica en Guayaquil.

Aún no se conoce cómo cambiará el esquema el entrenador Ismael Rescalvo para suplir a sus jugadores suspendidos. Barcelona SC por su parte tras el Clásico será local ante el Deportivo Cuenca.