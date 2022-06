Independiente del Valle no pudo ganar la primera etapa del campeonato, pero apuesta por mejorar su presentación y sumar los puntos necesarios para ganar la segunda etapa. Los 'Rayados' también analizan la continuidad de algunos futbolistas.

+ Solo falta el anuncio: Fidel Martínez ya es jugador de Barcelona

+ Gustavo Canto no continuará en Emelec

+ Camisetazo: Emelec tiene como opción a futbolista de BSC

De cara al inicio de la segunda etapa, desde Independiente del Valle se estaría analizando si el futbolista, Pedro Pablo Perlaza, continúa en el equipo. El defensor no ha tenido un rendimiento destacado y tras su mala salida en Liga parece ser que otra oportunidad en un grande se le podría marchar.

Pedro Pablo Perlaza fue una de las grandes sopresas de Delfín en el campeonato 2019, poco después se mudó a Liga de Quito. El lateral incluso fue llamado a 'La Tri' de Gustavo Alfaro, pero su rendimiento se ha visto muy tocado desde mediados de 2020.

El futbolista llegó a Independiente del Valle para llenar el hueco que dejó la salida de José Hurtado; sin embargo, su rendimiento no ha sido optimo y lo más probable es que en esta segunda etapa use otra camiseta a nivel local; no se descarta una salida al exterior.