Las imágenes más lamentables del fin de semana se vieron en el partido entre Emelec e Independiente del Valle en el Banco del Pacífico. Tras la victoria de la visita los aficionados azules saltaron a la cancha y desde el club de Sangolquí denunciaron agresiones, pues en horas recientes llegó la versión oficial de los dueños de casa.

Tanto en declaraciones de Nassib Neme, presidente del club, como en un comunicado oficial, los guayaquileños contaron su versión de los hechos. En primer lugar manifestaron indignación por el lanzamiento de objetos de parte de los "pseudo hinchas", además de señalar que tomarán las medidas para identificar a los elementos.

Luego pasaron a pronunciarse sobre la invasión, motivo por la cual tanto desde Independiente del Valle como en AFNA piden sanción ejemplar para el Estadio. Emelec apunta a que los hinchas ingresaron debido a la presencia de gas lacrimógeno en esos sectores de la tribuna, señalando que fue una forma de protegerse, aclaran que no fue la policía quienes arrojaron los gases.

En su comunicado Emelec también llama a la mesura a otros clubes e instituciones para no poner calificativos ni lanzar conclusiones apresuradas para no aumentar la tensión entre las partes. Aseguran trabajar para que estos episodios no vuelvan a ocurrir.