Un ex entrenador de Barcelona SC reveló que no pudo ser campeón por culpa de la dirigencia.

Insólito: Ex DT de Barcelona SC contó que la directiva le pidió no salir campeón

En Barcelona SC han habido varias directivas que no hicieron bien su trabajo y terminaron perjudicando al club con deudas millonarias. Éver Hugo Almeida, ex entrenador del 'Ídolo del Astillero', estuvo en el club en 2008, cuando se armó un equipo con varios jugadores importantes, pero no logró ser campeón.

Ahora que el paraguayo llevó a El Nacional al cuadrangular semifinal de la Copa Ecuador, dio una entrevista en DirecTV Sports, en la que habló sobre su paso por BSC. Almeida no se guardó nada y contó que la dirigencia de Barcelona ese entonces, le impidió ser campeón y que varios jugadores no dieron el 100%.

"En ese momento habían situaciones muy difíciles, en la parte política. A mí un día me dijeron hay 3 partidos, tienes que hacer 9 puntos. Después me dijeron hay 2 partidos, hay que sacar 6 puntos. Me dijeron 'acá tú no puedes salir campeón, porque si tú sales campeón va a figurar que otra gente hizo el trabajo y nosotros que nos rompimos el alma, no vamos a figurar", inició Almeida.

"Yo dije me voy, no puede ser así, es una cuestión política deportiva. Ellos quisieron traer su técnico, lo trajeron y fue el 'Mostaza' Merlo. Yo no iba a encontrar la manera de manjearme, porque era una presión muy fuerte. Todo me lo dijo gente que estaba en la dirigencia", finalizó el ahora entrenador de El Nacional.