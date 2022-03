El entrenador español llegó a Emelec en 2019 y no ha ganado 1 solo título con el equipo azul.

Ismael Rescalvo: La apuesta que no resulta en Emelec

Ismael Rescalvo llegó al 'Bombillo' en 2019, después de una controversial salida de Independiente del Valle, y desde ese momento Emelec no ha ganado ningún título. En este 2022, el entrenador español vive sus horas más complicadas en el club azul, luego de sumar otra derrota en la LigaPro.

El 2022 inició muy bien para un Emelec que venía de ser vicecampeón en el 2021, primera jornada goleada a Macará y en la segunda fecha la 'revancha' contra Independiente del Valle, sin embargo, el camino se empezó a torcer después de empatar con Guayaquil City en el minuto 95 y como local en el Capwell.

Después del empate con Guayaquil City, se sumaron las derrotas contra Gualaceo, debutante del torneo, y Delfín, la última en el Capwell y con estadio lleno, por lo cual, la hinchada ya no solo critica a los jugadores, sino que también dirige su mirada al banco de suplentes y si la situación no mejora van a mirar al palco presidencial.

4 años: 0 títulos

La vinculación de Rescalvo a Emelec fue muy criticada por aficionados, periodistas y directivos, puesto que, el técnico español tenía un vigente contrato con Independiente del Valle, sin embargo, se rompió e Ismael y su hermano terminaron dirigiendo al 'Bombillo'. Ese año, los 'Rayados' ganaron la Copa Sudamericana.

En 2019, el 'Bombillo' quedó eliminado en los cuartos de final de la LigaPro contra Macará y en semifinales de la Copa Ecuador contra Liga de Quito. Para 2020, el cuadro de Ismael Rescalvo no pudo ganar ninguna de las dos etapas.

2021 un vicecampeonato:

El proceso de Ismael Rescalvo encontró su mejor momento en la temporada anterior, cuando ganó la primera etapa y clasificó a la final; no obstante, en el encuentro definitorio con Independiente del Valle, el 'Bombillo' no estuvo a la altura y vio como su rival lo pasó por encima en las dos finales y terminó celebrando en su estadio.

La conclusión de las primeras 3 temporadas, donde también se fracasó en Copa Libertadores y Sudamericana, era que el ciclo estaba terminado; sin embargo, se apostó por renovar al cuerpo técnico y buscar la gloria en 2022.

5 fechas y ya no lo quieren más

Tras un arranque de gran nivel, Emelec se cayó rápidamente después de empatar con Guayaquil City; y ese buen juego demostrado en las dos primeras fechas ya no está en el equipo azul, lo cual, se refleja en los últimos resultados contra Gualaceo y Delfín.

La apuesta que no resulta

Nassib Neme y el directorio apostaron en 2019 por renovar la idea de juego del equipo, pero no ha resultado como se quería, puesto que, Emelec no solo no ha ganado 1 título local, sino que internacionalmente se sigue sin dejar una buena participación. En este 2022 regresó a Copa Libertadores, después de 2 años en Copa Sudamericana, donde tampoco pudo pasar más allá de octavos de final.

¿Despedirlo?

Ante los malos resultados y el tenso ambiente la salida más fácil (y mejor para ambas partes) sería finalizar el contrato; sin embargo, el 'Bombillo' está a la puerta de unas elecciones que también decidirán el futuro del club, por lo cual, todo parece indicar que si el entrenador no presenta su renuncia no se hará ningún movimiento 'fuerte' desde la directiva.

¿Se puede remontar?

Emelec sí puede salir de esta mala racha e Ismael Rescalvo tendrá 2 semanas para descansar y encontrar una formula mágica que lo haga despertar, pero con la derrota ante Delfín, cada partido que le queda a este cuerpo técnico será una final.