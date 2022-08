El lateral interesaba al New York Red Bulls de la MLS.

El lateral ecuatoriano de Emelec, Jackson Rodríguez, continuará en el equipo azul hasta el final de temporada, según se informó este viernes, 5 de agosto de 2022. El jugador tricolor era del interés del New York Red Bulls.

Jackson Rodríguez se había convertido en una posibilidad importante de fichaje para el New York Red Bulls de la MLS, no obstante, en Emelec no están dispuestos a dejar salir a un jugador a estas alturas de la temporada y el futbolista seguiría, al menos hasta terminar el año, según informó en el programa De Una, el periodista Stefano Dueñas.

El joven lateral izquierdo de Emelec estaba teniendo una gran temporada con el equipo azul en este 2022, puesto que, el bajo rendimiento de Ángel Gracia y Bruno Pitton le hizo ganar definitivamente un lugar en el 11 de Ismael Rescalvo.

La MLS se ha convertido en una de las principales ligas de transferencias para los futbolistas ecuatorianos, por lo cual, no se descarta que Rodríguez pueda llegar al fútbol de los Estados Unidos en los próximos años.