Son varios los casos de indisciplina que ha tenido en su carrera, aún así los clubes siguen confiando en lo que les pueda aportar Jonathan Borja. Desde la prensa local nuevamente apuntan a que un club local buscaría su fichaje.

Según medios ecuatorianos, El Nacional de Quito piensa en Jonathan Borja como uno de sus primeros refuerzos de regreso a la Serie A en el 2023, esta sería el tercer capítulo del 'Rebelde' con el equipo capitalino.

Actualmente Borja se encuentra en el Always Ready de Bolivia donde no solo no se ha ganado un espacio indiscutible en el once titular sino que también ha sido protagonista de casos de indisicplina y polémicas internas.

En Bolivia el enganche tricolor también ha dejado buenas impresiones por lo hecho en el terreno de juego y se rumoró que el Bollívar también de la primera división lo tendría en planes para una transferencia.