Tras casi toda su carrera en España, el volante ecuatoriano Jordan Gaspar puso regreso al fútbol ecuatoriano para vestir la camiseta de Liga de Quito con el OK del en ese entonces entrenador Pablo Marini. Tras seis meses en el equipo sin ser tomado en cuenta el jugador dio declaraciones donde no escondió su frustración y atacó a la directiva del club.

"La directiva de Liga de Quito mandó la orden de que no cuenten conmigo en ningún aspecto. Llevo seis meses y no he hablado con nadie de la directiva", empezó en charlas con Área Deportiva de Quito. Gaspar casi no ha tenido minutos en LigaPro, no debutó en Sudamericana y en Copa Ecuador no estuvo en el debut.

"El club no me ha respetado, soy una persona y no he recibido respeto nadie ha hablado conmigo. Es un sabor muy amargo lo de este club", complementó Gaspar antes de dar detalles sobre su futuro. Ahora son tres los equipos que han preguntado por el guayaquileño, los tres de primera división.

"Si no se soluciona el tema aquí me regreso a España, de momento no he sabido nada. Se que el Cumbayá está interesado", dijo revelando que podría seguir en Quito. Hace unas semanas se rumor que Delfín SC y Macará de Ambato también lo tenían en planes.