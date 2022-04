La derrota de Barcelona ante Gualaceo en la fecha 9 de la LigaPro sorprendió a todos en el campeonato, puesto que, el equipo de Azuay apenas ascendió en esta temporada y le tocaba visitar el Monumental. Jorge Célico se mostró muy molesto con la actitud de algunos futbolistas.

Jorge Célico empezó muy bien en Barcelona después de la salida de Fabián Bustos, no obstante, en los últimos partidos ha sumado 3 derrotas consecutivas (vs Lanus, vs Liga y vs Gualaceo). El técnico explicó que en el primer tiempo se encontró con una actitud que no quería.

Barcelona cedió terreno sobre el primer tiempo y acabó perdiendo el partido tras no tener efectividad en el segundo tiempo. El 'Ídolo' sigue liderando la primera etapa, pero no aprovechó que Liga (16) cayó contra Orense y así ampliar su diferencia a 22.

En la próxima fecha, Barcelona tiene que visitar a Macará en Ambato, un lugar que siempre se ha vuelto complicado para los amarillos. El 'Ídolo' busca ganar la primera etapa en este semestre para clasificar a la próxima Copa Libertadores.