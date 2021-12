Parece que la polémica por el video del festejo de Junior Sornoza tras el campeonato de Independiente del Valle va quedando en el pasado y es que el volante manabita confesó que tras lo ocurrido llamó a Joao Rojas para conversar de la situación, dando detalles también de las consecuencias que sufrió luego del mismo.

“Son cosas que pasan en el camerino, la euforia. Lastimosamente se filtró. Yo cometí un error de hacer un gesto no adecuado. No tengo nada en contra de nadie, pero lastimosamente salió eso y ofrecí disculpas”, hizo autocrítica Sornoza en charlas con Telepremier.

“Llamé por teléfono a Joao Rojas y le pedí disculpas. Lo que hice no estaba bien. Después de ese video, del cual me arrepiento, el mundo se me vino encima”, detalló que llamó al extremo de Emelec, a quien emuló en un festejo.

Desde la directiva de Independiente del Valle señalaron estar en contra de las actitudes de sus jugadores, al igual que de Fernando Guerrero quien arremetió contra Rojas cuando este respondió en principio el cuestionado video.