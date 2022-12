La participación de la Selección de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 sigue generando diversas opiniones en el mundo del fútbol. Aquel tercer partido entre Ecuador y Senegal dejó un mal sabor de boca en quienes apoyaban a la selección sudamericana en el torneo.

Jorge Fossati, reconocido entrenador uruguayo con pasado en la selección de su país y también en el fútbol ecuatoriano, siendo protagonista de una de las mayores gestas de Liga de Quito en la historia (obtención de la Copa Sudamericana), dio su opinión con respecto al desempeño de la selección de Ecuador en Qatar 2022.

En entrevista con Deportivismo HD, Fossati fue contundente y explicó: "Me encantó como llevó adelante la idea táctica en el partido contra Holanda (Países Bajos). No entendí, y algún día me gustaría preguntarle a Gustavo (Alfaro) porque habrá tenido sus razones, pero lo escuché decir a algunos entrenadores. Incluso al entrenador de Argentina, un entrenador ganador, que planifican los partidos de acuerdo al rival. No es una idea con la que estoy de acuerdo".

"Para mí, equipo que juega bien no se toca. Discrepo con poner una táctica diferente de acuerdo al rival. Nadie es dueño de la verdad. No hay sistema táctica mágico", continuó Jorga Fossati quien puntulizó: "No lo digo como una crítica, lo digo para aprender ¿Por qué no jugar igual que como jugué con Holanda?".