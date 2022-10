Independiente del Valle se ha convertido en un club modelo a nivel mundial por la gran gestión que vienen realizando sus dirigentes. Los 'Rayados' pusieron el foco en las formativas y los resultados han sido deportivos al levantar títulos en 2019, 2021 y 2022, pero también económicos con las ventas millonarias de los canteranos.

El equipo sangolquileño es el flamante campeón de la Copa Sudamericana, consiguiendo su tercer título en cuatro año. Martín Anselmi, entrenador de IDV, habló sobre la gestión que realizan en el club y envió una 'crítica' a los grandes de la LigaPro por no tomar en cuenta el gran trabajo que se realiza en el 'Matagigantes'.

"Ecuador no tiene conciencia de lo que es Independiente del Valle. Creo que no tienen conciencia de lo que sería el fútbol ecuatoriano sin IDV, porque si la tuvieran, muchos copiarían lo que hace o intentarían seguir los pasos de Independiente. Hoy el fútbol ecuatoriano no crece a la par de lo que crece IDV y eso duele", dijo Anselmi en Radio Huancavilca.

El argentino 'criticó' a los dirigentes ecuatorianos por no seguir los pasos de los 'Rayados', lo cual recae sobre los grandes de Ecuador al tener la capacidad económica de poder implementar la ideología de IDV, pero no lo hacen. Anselmi conoce muy bien al club sangolquileño al haber sido asistente de Miguel Ángel Ramírez y ahora director técnico, por lo que sabe lo bien que se trabaja.