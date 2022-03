El entrenador de Liga de Quito explica la ausencia del volante ex estrella de Delfín SC.

Liga de Quito ha tenido un irregular arranque este 2022, tras una derrota en Cuenca dejando una mala imagen, nuevamente los 'albos' han sido blanco de críticas por prensa e hinchada. Uno de los temas que tiene intranquilo a los aficionados es la falta de presencia de los refuerzos, pues este jueves el entrenador Pablo Marini se refirió a uno de ellos.

Llegó tras una fuerte inversión y tras ser figura en Delfín SC los últimos tres años sin embargo el volante Joao Ortíz no ha sido considerado como titular para los 'albos' ni en los amistosos ni en este arranque de LigaPro. ”A Joao Ortiz le falta sintonizar más con mi idea de juego", dijo Marini.

Las reacciones no esperaron y en redes sociales muchos hinchas del equipo 'albo' cuestionaron al entrenador por no poner a Ortíz, y acusar que es el estratega quien no tiene una idea de juego clara responsabilizándolo por el mal momento.

Alexander Alvarado, Jordan Gaspar y Tomás Molina son tres nombres más que llegaron a Liga de Quito este 2022 pero no han tenido un rol protagónico, confiando en canteranos antes que los refuerzos de experiencia.