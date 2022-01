Barcelona sigue preparando la temporada 2022 con sus nuevos jugadores y con la base del 2021. El último fichaje del equipo amarillo, Leonai Souza, ya tiene un dorsal asignado para iniciar su travesía en el 'Ídolo' del Ecuador.

Souza llega al fútbol ecuatoriano como uno de los mejores fichajes de Barcelona para este 2022 y para tapar un hueco en el mediocampo que ni Piñatares ni Molina han podido llenar en estas últimas temporadas. El jugador utilizará la camiseta número 22, según reveló el mismo futbolista.

En esta temporada, Barcelona buscará entrar a grupos de la Copa Libertadores para repetir la campaña del año anterior, donde llegó a semifinales. Además, el equipo amarillo también espera pelear por la LigaPro para repetir su campeonato de 2020.

Aunque aún no se descartan nuevos fichajes para Barcelona, de momento, se ha confirmado que Leonai Souza fue la última incorporación de este mercado de transferencias.

"No pensé dos veces la propuesta de BSC, me imaginé con la remera. El plantel me recibió muy bien, estoy muy contento, quiero triunfar aquí", finalizó el jugador.