Luego del Mundial de Qatar, algunos de los jugadores que fueron protagonistas de la Selección de Ecuador tuvieron que parar por diferentes lesiones. Sus respectivos tratamientos fueron aplazados durante el Mundial y los afrontarán ahora, en el inicio de la temporada regular.

Dos meses de baja tendrá el extremo ecuatoriano, Romario Ibarra, del Pachuca de México, tras ser operado con éxito de una lesión en el cartílago posterior de la rótula de su pierna izquierda.

Ayrton Preciado se realizó estudios médicos en Santos Laguna, mismos que no arrojaron ninguna lesión y ya inició la puesta apunto para empezar con pie derecho la temporada 2023 de la Liga MX, aunque en entrevista con Azul de Corazón por Telepremier Ecuador, Preciado manifestó su predisposición a regresar a Emelec: “Sí podría ser, porque busco regularidad para retomar la confianza que yo tenía. No estaría mal la oportunidad, pero siempre he dicho que cuando el equipo realmente me necesite y venga por mí yo estaré abierto para volver a Emelec”.

Enner Valencia, delantero del Fenerbahce de Turquía, no pudo jugar en la jornada posterior a la navidad y Jorge Jesús, entrenador del equipo, reveló que aún sigue en recuperación por una lesión de rodilla. Misma que se produjo durante el Mundial de Qatar.

Byron Castillo, que si bien no fue parte de la lista final de convocados de Ecuador al Mundial, sufrió un duro golpe en un amistoso previo al torneo. Actualmente está en proceso de recuperación tras someterse a una operación en su tobillo izquierdo. Tiene que afrontar una recuperación de dos meses de duración.