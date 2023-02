La Asociaión de Futbolistas Ecuatorianos y la LigaPro, representadas por Carlos Tenorio y Miguel Ángel Loor, están envueltos en un descauerdo ante la cantidad de extranjeros que permite el torneo ecuatoriano desde la temporada 2023.

Tenorio, histórico ex jugador de la selección ecuatoriana de fútbol, ha criticado abiertamente la medida de aumentar el cupo de extranjeros, mientras que Loor, como presidente de LigaPro, defiende que ha sido una decisión de los propios clubes.

El partido de Independiente Del Valle ante Flamengo, por la CONMEBOL Recopa fue el escenario ideal para que Tenorio vuelva a exponer su molestia ante esta medida. Lo hizo vía twitter: "Lo de anoche es una burla al jugador ecuatoriano, osea 80 % de nuestros jugadores están solo para completar los equipos. LigaPro, ¿Dónde están los juveniles? A otro perro con ese hueso. FEF esto nos perjudica a los ecuatorianos".

Por otra parte, Miguel Ángel Loor respondió horas después, y resaltó el trabajo de IDV en el fútbol ecuatroriano: "Criticar a Independiente del Valle, quién evidentemente tiene un espectacular proyecto deportivo en Ecuador, y ayer estaba jugando la final de campeones del continente, es no entender nada. Son la base de las selecciones formativas y venden jugadores (ecuatorianos) todos los años. Nada mas que decir".

Ante esto, Luis Miguel Escalada, histórico jugador argentino que brilló en el fútbol ecuatoriano, invitó a ambos protagonistas a resolver sus diferencias fuera de las redes sociales: "Hola Miguel Loor, Carlos Tenorio. Lo mejor sería que se sienten a conversar y no por twitter discrepar cada vez más, el futbol nos tiene q unir, no distanciar. Yo estoy a disposición para ayudar si me necesitan porque el país y futbol ecuatoriano me dieron mucho".