Liga de Quito no está teniendo una gran temporada en este 2022, puesto que, no pudo ganar la primera etapa, se despidió de la Copa Sudamericana y fue eliminado por el Imbabura, equipo de Serie B, en la Copa Ecuador. El 'Rey' apuesta por ganar esta segunda etapa y alcanzar una final con Barcelona.

El 'Rey de Copas' viene de una semana muy complicada después de empatar con Deportivo Cuenca en casa y caer eliminado en la Copa Ecuador. Santiago Jácome, dirigente de Liga de Quito, conversó con los colegas de Área Deportiva sobre qué necesita el equipo para cambiar el rumbo.

"No podemos estar solos, necesitamos de la hinchada. Ahora ya no hay margen de error ya no podemos ceder puntos en casa”, comentó el directivo.