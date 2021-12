Liga de Quito no seguirá negociando con un arquero que era opción para reemplazar a Adrián Gabbarini.

Las últimas semanas han estado muy movidas en Liga de Quito, ya que deben buscar un reemplazo de Adrián Gabbarini para la próxima temporada. El arquero argentino sufrió una lesión en su rodilla que lo tendrá alejado de los campos de juego entre seis y ocho meses, algo que obliga a los 'Albos' a fichar alguien que no le pese defender su arco.

Varios periodistas y medios de comunicación dieron a conocer algunas de las opciones que tiene LDUQ para fichar a un arquero. Nombres como Jorge Pinos, Leodán Chalá, Hernán Galíndez y Alexander Domínguez son los que han sonado para ser el refuerzo que necesitan en el 'Rey de Copas', pero hoy se conoció que uno de ellos fue descartado.

El periodista Nicolás Ayala informó que Hernán Galíndez no llegará a Liga de Quito como refuerzo para el 2022. Las pretensiones económicas del arquero de Universidad Católica fue la razón por la que las negociaciones se estancaron y ahora se conoció que eso dio por terminadas las negociaciones, ya que los 'Albos' no pueden subir su oferta.

La crisis económica que vive el 'Rey de Copas' los obligará a reducir su presupuesto para la próxima temporada, algo que no permite realizar ofertas muy altas o competir por jugadores con salarios o precios altos. LDUQ vive un momento complicado y todo apunta que no podrá realizar fichajes que den la talla por no tener el dinero suficiente.