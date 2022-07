Liga de Quito busca llegar al primer lugar en esta segunda etapa para jugar otra final contra Barcelona. El equipo de Luis Zubeldía sacó un resultado importante, tras vencer en su estreno a Gualaceo con un solitario gol de Juan Luis Anangonó.

El 'Rey de Copas' está enfocado en llevarse todo en este 2022, por lo cual, en la siguiente fecha ante Deportivo Cuenca tiene la obligación de sumar de a 3. El equipo blanco ha realizado trabajos en esta semana con el siguiente 11, según reveló Stalin Cobeña.

Posible XI LDU: Heras, Lopez, Guerra, Romero, Ayala, Piovi, Espinoza, Luna, Hoyos, Alvarado, Anangono.

Ante Deportivo Cuenca, Liga no se puede permitir el perder puntos, debido a que, no puede darle ninguna ventaja a rivales como Emelec, Independiente del Valle y Católica, que también pelean por una final. Luis Zubeldía aún no le daría minutos a Tomás Molina, quien viene saliendo de una lesión.

El partido entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 17H30 del próximo sábado, 16 de julio de 2022.