La fecha 6 de la LigaPro será una con alta presencia del VAR, ya que cinco partidos de los ocho en disputa tendrán la tecnocología de ayuda arbitral. El que se anticipa como partido de la jornada, Liga de Quito - Barcelona es uno de ellos.

Libertad FC de Loja vs Independiente del Valle; Técnico Universitario vs Aucas; Deportivo Cuenca vs Guayaquil City; Liga Deportiva Universitaria vs Barcelona Sporting Club; y Universidad Católica vs Orense serán los 5 partidos que cuenten con VAR en la jornada 6 de esta primera etapa de la Serie A 2023.

Liga de Quito - Barcelona

Sábado 15 de abril; 18:00.

Central: René Marín.

Asistente 1: Danny Ávila.

Asistente 2: Edwin Bravo.

4to árbitro: Diego Lara.

VAR: Luis Quiroz.

AVAR 1: Kevin Pazmiño.

Libertad FC - Independiente Del Valle

Viernes 14 de abril; 19:00

Central: Gabriel González.

Asistente 1: Alejandro Lupera.

Asistente 2: Alan Gómez.

4to árbitro: Anthony Díaz.

VAR: Roberto Sánchez.

AVAR 1: Ricardo Barén.

Técnico Universitario - Aucas

Sábado 15 de abril; 12:30

Central: Juan Andrade.

Asistente 1: Flavio Nall.

Asistente 2: Carlos Vera.

4to árbitro: Alex Cajas.

VAR: Roddy Zambrano.

AVAR 1: Mónica Amboya.

Deportivo Cuenca - Guayaquil City

Sábado 15 de abril; 15:00

Central: Bryan Loayza.

Asistente 1: Rico Valdiviezo.

Asistente 2: Wilson Arévalo.

4to árbitro: Robert Cabrera.

VAR: Jefferson Macías.

AVAR 1: Edison Vásquez.

Cumbaya - Gualaceo

Domingo 16 de abril; 13:00

Central: Guillermo Guerrero.

Asistente 1: Juan Cruz.

Asistente 2: Alexis Acosta.

4to árbitro: Christian Guillem.

Delfín - Mushuc Runa

Domingo 16 de abril; 15:30

Central: Jordan Montecé.

Asistente 1: David Vacacela.

Asistente 2: Paúl Palacios.

4to árbitro: Gorky Araujo.

Emelec - El Nacional

Domingo 16 de abril; 18:00

Central: Carlos Orbe.

Asistente 1: Christian Lescano.

Asistente 2: Mauricio Lozada.

4to árbitro: Chirstian Arizaga.

Universidad Católica - Orense

Lunes 17 de abril; 19:00

Central: Yerson Zambrano.

Asistente 1: Byron Romero.

Asistente 2: Guido Cajamarca.

4to árbitro: Mario Romero.

VAR: Bryan Loayza.

AVAR 1: Susana Corella.