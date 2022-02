Finalmente tras una serie de desencuentros y falta de acuerdos, Liga de Quito accedió ceder a Andrés Chicaiza a otro club con el jugador aceptando bajarse el sueldo. El propio futbolista confesó que tuvo opciones de cambiar de aires a otro grande pero los 'albos' se negaron.

"En el 2020 Fabián Bustos me quería para Barcelona, pero no hubo acuerdo con Liga de Quito, se negaron", dijo Chicaiza en charlas con Área Deportiva. No es la primera vez que el actual entrenador buscó al enganche.

"Tengo un año a préstamo con Delfín SC y luego regreso un año más a Liga de Quito", contó Chicaiza, quien solo estuvo un año en el equipo capitalino y luego fue cedido al Deportivo Cuenca, U. Católica y finalmente los mantenses.

"Tuve tristeza porque los hinchas de LDUQ me apoyaron y confiaron en mí pero al final no contaron conmigo", sostuvo Chicaiza.