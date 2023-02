El entrenador de Orense SC, Juan Carlos León, concedió una entrevista al programa Futboleros de WQ Radio, sobre de varios temas, entre esos, la posibilidad de seguir fichando antes del inicio de la LigaPro 2023.

"El plantel está bien, obviamente que tratamos de tener dos jugadores por posición. Nos faltan un par que esperamos concretarlo en las próximas horas", explicó el entrenador ecuatoriano.

Luego, agregó: "Necesitamos un volante mixto, alguien que nos haga la función de mediapunta o enganche. Y un volante por fuera. A pesar que estamos bastante bien, pero si vemos algo mejor en el mercado y vaya con nuestro perfil de modelo de juego, que así sea".

Finalmente, ante los rumoresque vincularon a Andrés Chicaiza con Orense, aclaró: "Los buenos jugadores siempre serán apetecidos por cualquier club, todos sabemos su talento. Pero nosotros, hasta que no tengamos concretado o contratado, no podemos hacerlo público. En los próximos días estaremos cerrando con un jugador de esas carcterísticas, pero no podemos decir con quién hablamos. No solo es Andrés, hay otros nombres en carpeta".