La salida de Bryan de Jesús dejó a Liga de Quito con Tomás Molina como el único delantero en la plantilla. Esto hizo que Luis Zubeldía, entrenador de 'Los Albos', quiera reforzar esa posición para no tener que utilizar a Michael Hoyos cuando no esté Molina, ya que no se siente cómodo jugando como centrodelantero.

Ayer se conoció que Sebastián Sosa, atacante de Vélez Sarsfield, es una de las opciones que tiene LDUQ para reforzar la delantera. Al nombre de Sosa se sumó un goleador que LDUQ conoce al haberlo enfrentado en la Copa Sudamericana, y convirtió un gol al equipo dirigido por Luis Zubeldía.

El periodista Nicolás Ayala dio a conocer que Manuel López, jugador de Deportes Antofagasta, es una de las opciones que analiza Liga de Quito para fichar un delantero. El argentino de 26 años ha realizado la mayor parte de su carrea en el fútbol chileno, donde suma 35 goles en 70 partidos jugados.

La actualidad de López no es la mejor al no haber podido anotar en el campeonato chileno, pero si lo pudo hacer en dos ocasiones en la Sudamericana, y uno de ellos fue frente a Liga de Quito en Chile. El costo del jugador argentino no es alto, algo que ayudaría para que llegue al 'Rey de Copas' ante los problemas económicos que tiene el club.