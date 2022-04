Llegó al país ayer en la noche y este jueves el argentino Luis Zubeldía ya fue presentado como nuevo entrenador de Liga de Quito, ahí en rueda de prensa el directivo del club Esteban Paz tuvo una crítica abierta al ex entrenador.

+ LDUQ tendría nuevo goleador para junio

+ (VIDEO) Gabriel Cortéz ya jugó en la cárcel

+ (VIDEO) Autogol de Pervis Estupiñán contra el Liverpool

En su presentación el ex DT de Lanús fue cauto declarando que su objetivo es ir construyendo de a poco e ir consiguiendo una idea y resultados con el tiempo además de decir "no me sirve de nada decir que vamos a ser campeones desde el primer día".

Sobre ese cierre Esteban Paz se refirió a Marini, ahora ex DT del club: "No estaba de acuerdo con el discurso de Marini prometiendo ser campeones desde el primer día, le pedí que bajara un poco", continuó antes de decir que se suma a las palabras de proceso de Zubeldía.

Zubeldía llega a Liga de Quito para cumplir un segundo ciclo tras haber salido en el 2015, en ese año llegaron a la final del torneo ecuatoriano,al año siguiente se fue a ser estratega del Santos Laguna del fútbol de México.