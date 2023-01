Eddie Guevara no continuará en Emelec para la temporada 2023 y ya entrena con normalidad en Mushuc Runa, su nuevo club para este curso. El central tricolor agradeció al equipo azul por la oportunidad en el 2022, y también señaló a Gustavo Alfaro por no convocarlo a algún microciclo.

Guevara fue uno de los fichajes más discutidos de Emelec en el 2022, su nivel hizo que alterne entre suplencias y titularidades en el equipo de Ismael Rescalvo, sin embargo, el central tricolor aprovechó su entrevista con Marcando Agenda de Ecuagol para agradecer al 'Bombillo'.

"El Señor me puso a Emelec en el camino y estoy agradecido no solo con Él sino también con todo el grupo que estuvo conmigo. Tengo gratos recuerdos del profesor Rescalvo", comentó Guevara.

Por otro lado, Guevara cree que no se respetó su actuación en el 2022, puesto que, considera que merecía ser convocado a alguno de los microciclos que se armó en el curso anterior de preparación para lo que fue la participación de Ecuador en el mundial.

"Gracias a Dios me gané el reconocimiento de mucha gente por el trabajo que hice. Lástima que otros no se dieron cuenta de aquello. Me dolió no haber sido llamado nunca ni siquiera a un microciclo, pero bueno", afirmó el defensor.