El fichaje de Bryan de Jesús por Liga de Quito no gustó a los hinchas del 'Rey de Copas', debido a que el delantero ecuatoriano nunca ha tenido un gran nivel y sus número en los últimos años son muy malos. El ex jugador de El Nacional entró en el presupuesto de la 'U', y terminaro fichándolo a pesar de que no convirtió muchos goles en 2021.

De Jesús llegó con una molestia física, la cual no fue problema para firmar su contrato y ahora que está recuperado ya será tomado en cuenta por Pablo Marini, DT del club. El futbolista de 27 años dio sus primeras declaraciones como refuerzo de LDUQ en LigaTV, donde confirmó qué dorsal utilizará.

El número que llevará Bryan De Jesús en su espalda será el 16, dorsal que fue utilizado por ídolos como Hernán Barcos o Claudio Bieler. Esta noticia no gustó para nada a los hinchas de Liga, quienes se quejaron que no se respeta la historia del club y que útlimamente cualquiera puede utilizar el 16.

La fecha del debut de De Jesús todavía no se ha dado a conocer, pero todo apunta que será en el siguiente partido de la LigaPro, frente a Técnico Universitario. Los 'Albos' tienen un partido muy importante este fin de semana contra Universidad Católica, donde buscarán la victoria, pero no contarían con su nuevo delantero dentro de los convocados.