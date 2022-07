Barcelona SC logró ganar la primera etapa de la LigaPro a pesar de que en las últimas fechas estuvo lejos de mostrar un buen nivel futbolístico. Los 'Toreros' ahora están en la final del campeonato ecuatoriano y su objetivo es ser campeones de manera directa, ganando la segunda etapa.

+ ¿Preocupante?: Joao Rojas sufrió una lesión y adelantan el diagnóstico

+ EXCLUSIVO: Esta será la fecha de lanzamiento de la camiseta de 'La Tri' para Qatar 2022

+ Lo que deberá pagar Liga de Quito por fichar a Alexander Domínguez

Ayer BSC enfrentó a Deflín como local en el Estadio Christian Benítez, nueva casa del club por los arreglos que se realizan en el Monumental por la final de la Libertadores, y se vio una imagen muy mala del equipo al ser derrotados por 1-0. Los hinchas canarios no estuvieron nada felices por lo que vieron en el campo de juego y señalaron a Jorge Célico y Damián Díaz como los culpables.

Las críticas recayeron sobre Célico por no ser capaz de que el 'Ídolo' pueda jugar de mejor manera y que no solamente dependa de las individualidades para ganar partidos. Por su lado, Damián Díaz fue señalado por su bajo rendimiento y la mayoría de los aficionados coincidieron en que no debe seguir en el club al tener una edad avanzada que no le permite ser aporte.