Los hinchas de Emelec ya no quieren a este jugador en el equipo.

Emelec sumó una nueva derrota en el fútbol ecuatoriano ante Aucas, en un partido en el que nuevamente volvieron a quedar 'señalados' algunos elementos. Mediante redes sociales, los aficionados demostraron su descontento en especial con un jugador.

+ ¿Titular para Zubeldía?: Desde LDUQ confirman oferta europea por uno de sus jugadores

+ (VIDEO) Miguel Rondelli, duro con la prensa: "Dejen de decir pavadas"

+ Descartado en la Tri y Gustavo Alfaro suena para este gigante del continente

Mediante redes sociales, los aficionados no dudaron y señalaron a Romario Caicedo, quien no está teniendo su mejor nivel en Emelec en esta temporada, aunque también el bajón se viene notando desde el 2022, donde después de una convocatoria con Ecuador no fue el mismo.

Los hinchas están cansados de que Romario Caicedo sea el titular por la bande derecha de Emelec. El futbolista de 32 años tuvo varios fallos ante Aucas, sobre todo cuando quiso elevar la pelota al área en sus centros.

Por otro lado, los aficionados también 'señalan' a Romario Caicedo, porque según las últimas informaciones sería uno de los jugadores que reclamó a la actual directiva el pago de salarios atrasados por la temporada 2022.

El próximo partido de Emelec será ante El Nacional en el estadio Capwell, este encuentro será clave para que los azules vuelvan al camino de la victoria a poco también de recibir en su casa a Huracán por la Copa Sudamericana.